В Сумах столкнулись такси и микроавтобус

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД.
9 мая в 8:07 дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части г. Кролевец привлекался для оказания помощи....
Авария произошла на улице Героев Крут....
Конотопские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина....
Сначала двигался по полосе встречного движения, а затем совершил ДТП, - патрульные составили два админпротокола на пьяного водителя....
Сегодня, 7 мая, около 10:20, патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке улиц Первомайская - Вячеслава Чорновола....