Жителя Сумщины приговорили к 9 годам за изнасилование дочери, которого не было? Четыре года назад мы писали о резонансном ЧП в с. Студенок Глуховского района - местный житель якобы в извращенной форме изнасиловал свою дочь-подростка.

Корреспондент ВШ исколесил тогда весь район, побеседовал с родственниками и знакомыми героя скандальной истории.

Выяснилось, что Аня (имена изменены) в свои 14 лет была девочкой проблемной, родители не могли с ней сладить - поэтому отправили на учебу в Глуховскую общеобразовательную школу-интернат (на сегодня - лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой). С одной стороны, чтобы ребенок получал образование в городе и развивался, а с другой - чтобы находился в коллективе и под присмотром взрослых.

Однако с ней не могли справиться и педагоги, и когда к ней в школу приехал отец, учителя пожаловались ему на поведение дочери, надеясь на соответствующую воспитательную работу. Ведь Андрей был уважаемым родителем, образцовым семьянином и серьезным человеком. Он приехал в школу уже рассерженный слухами от односельчан, что якобы его несовершеннолетняя дочь беременна. А тут еще учителя подлили масла в огонь. Папа отпросил у воспитателя Аню на беседу... А когда девочка через 15 минут вернулась вся в слезах и с синяками, то рассказала, что отец ее в машине избил и изнасиловал (!). В итоге Андрей оказался за решеткой, а Аня - в родном селе, продолжать учебу в школе-интернате она уже не стала. Тогда, побеседовав с жителями Студенка, мы выяснили, что никто не верит в виновность мужчины. Все считают, что дочка просто его оговорила. Родственники Андрея, проживающие в Первомайском, единогласно твердили: дело шито белыми нитками. Мол, Аня и не такое могла придумать. Мать девочки Галина тоже не верила, что отец мог так поступить с родной дочерью. Однако факты - вещь упрямая: их подтвердили эксперты. Андрея посадили. Шесть месяцев он провел в СИЗО. Слава об отце-насильнике разошлась далеко за пределы села. Но, пока мужчина находился в камере по подозрению в чудовищном преступлении, его дочь уже заявляла о другом: что она просто пошутила и решила отомстить отцу за то, что выругал за плохое поведение в школе. А потом Андрея отпустили домой. Семья, стойко перенеся позор, наконец успокоилась. Хотя это спокойствие было относительным - ведь и сам мужчина, и его жена с дочерью знали, что точка в этом деле еще не поставлена...

И вот недавно Глуховский отдел Шосткинской окружной прокуратуры в суде доказал вину 37-летнего мужчины в изнасиловании своей дочери. По приговору Шосткинского горрайсуда обвиняемый признан виновным в сексуальном насилии, а также в изнасиловании своей дочери и приговорен к 9 годам лишения свободы (ч.3 ст.152 и ч.2 ст.153 УК Украины). ВШ снова пообщался с семьей Андрея. Жена Галина говорит, что все эти четыре года, с октября 2016-го, они жили словно на пороховой бочке, в любой момент ожидая, что его опять заберут. И все же жизнь текла своим чередом: те страшные события позабылись в текучке сельскохозяйственных работ, забот и семейных хлопот. Уже и односельчане перестали косо смотреть на них, и сплетни поутихли. Как вдруг - словно гром среди ясного неба - суд, на котором слушалось дело. По словам женщины, оно проходило с нарушениями: не дали слово потерпевшей (то есть ее дочери), которая уже совершеннолетняя. К тому же воспитательницу школы-интерната почему-то причислили к соучастникам преступления. Возмущению Галины нет предела, она настаивает на том, что ее муж - никакой не насильник, а примерный семьянин.

«Все у нас хорошо - оба работаем, дочка выросла - к свадьбе готовимся, живем дружно, даже не вспоминая тот неприятный инцидент», - говорит собеседница. Со слов женщины, их адвокаты (они разные у мужа и у дочери) будут подавать апелляцию в суд, чтобы восстановить честное имя мужчины...