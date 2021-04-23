В Глухове на 86-м году жизни умерла заслуженный учитель Украины

Любимую учительницу с благодарностью вспоминают многие ее воспитанники.
Раиса Ивановна работала учителем младших классов в ООШ №3. Ее знали как одаренного, энергичного, опытного, тактичного человека, посвятившего работе с детьми значительную часть своей жизни.
За долголетний и добросовестный труд Раиса Ивановна была награждена многими грамотами ведомств и организаций, имела почетное звание “Заслуженный учитель Украины”, “Кавалер ордена Ленина”, “Кавалер ордена трудового красного знамени”, “Учитель методист”, пишет Глухов.инфо.
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