В Глухове на 86-м году жизни умерла заслуженный учитель Украины 10 мая на 86-м году жизни умерла заслуженный педагог Раиса Ивановна Куриленко, которая воспитала не одно поколение учеников

Любимую учительницу с благодарностью вспоминают многие ее воспитанники. Раиса Ивановна работала учителем младших классов в ООШ №3. Ее знали как одаренного, энергичного, опытного, тактичного человека, посвятившего работе с детьми значительную часть своей жизни. За долголетний и добросовестный труд Раиса Ивановна была награждена многими грамотами ведомств и организаций, имела почетное звание “Заслуженный учитель Украины”, “Кавалер ордена Ленина”, “Кавалер ордена трудового красного знамени”, “Учитель методист”, пишет Глухов.инфо.