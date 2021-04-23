Сумчанин здали п'яного водія копам Небайдужі громадяни, зателефонувавши на лінію 102, допомогли виявити нетверезого водія

Екіпаж патрульних отримав повідомлення про транспортний засіб Volkswagen, водій якого незрозуміло маневрував на дорозі, створюючи небезпеку для інших автомобілів. Завдяки наданій інформації про напрямок руху автомобіля за лічені хвилини вартові порядку зупинили керманича на проспекті Курському.

Чоловік за кермом мав явні ознаки сильного алкогольного сп’яніння, він ледве тримався на ногах. 2, 45 проміле — такий результат зафіксував огляд на стан сп’яніння.

Патрульні склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили його від керування.