Ушел из жизни основатель Сумского НАУ

«Вчера университет потерял своего первого ректора. Ушел из жизни Иван Николаевич Брюховецкий - основатель СНАУ. Несколько недель назад я поздравлял его с юбилеем, вручал благодарность Министерства образования и науки Украины за многолетний труд, а сегодня его уже нет среди нас.
В далеком 1977 году Иван Николаевич возглавил Сумской филиал Харьковского сельскохозяйственного института и занимал эту должность более 20 лет. Ему удалось сформировать настоящую команду профессионалов и создать одно из самых мощных аграрных заведений Украины. Он всегда смотрел вперед, определял приоритеты и умело внедрял их в работу.
Сегодня его уже нет рядом. Мы потеряли друга, наставника, патриарха университета.
Вечная память!», - говорится в сообщении.
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