Ушел из жизни основатель Сумского НАУ Печальную новость сообщил ректор Сумского национального аграрного университета Владимир Ладыка.

«Вчера университет потерял своего первого ректора. Ушел из жизни Иван Николаевич Брюховецкий - основатель СНАУ. Несколько недель назад я поздравлял его с юбилеем, вручал благодарность Министерства образования и науки Украины за многолетний труд, а сегодня его уже нет среди нас.

В далеком 1977 году Иван Николаевич возглавил Сумской филиал Харьковского сельскохозяйственного института и занимал эту должность более 20 лет. Ему удалось сформировать настоящую команду профессионалов и создать одно из самых мощных аграрных заведений Украины. Он всегда смотрел вперед, определял приоритеты и умело внедрял их в работу.

Сегодня его уже нет рядом. Мы потеряли друга, наставника, патриарха университета.

Вечная память!», - говорится в сообщении.