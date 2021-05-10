На Сумщине перевернулся внедорожник: водительницу доставали спасатели (видео) 9 мая в 8:07 дежурный караул 22-й государственной пожарно-спасательной части г. Кролевец привлекался для оказания помощи.

По предварительным данным, на ул. Мостовой автомобиль AUDI «Q7» съехал в кювет и перевернулся.

По прибытии на место вызова было установлено, что внедорожник, в котором находится водительница, перевернулся на крышу. Освободив женщину, спасатели перенесли ее на носилки и транспортировали к «скорой». Пострадавшую медработники доставили в больницу.

Для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.