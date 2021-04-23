Сумская мэрия расщедрилась ветеранам на 38 тысяч гривен Как сообщает департамент соцзащиты, в Сумской городской территориальной громаде проживает 38 ветеранов войны - непосредственных участников боевых действий Второй мировой войны.

Накануне праздника директор департамента Татьяна Масик вместе с коллегами поздравили их с праздником - подарили теплые пледы и цветы. Кроме того, ко Дню Победы участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, помимо государственных выплат, получили материальную помощь в размере 1000 грн. в рамках городской программы «Милосердие».