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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:4391

Сумская мэрия расщедрилась ветеранам на 38 тысяч гривен

Как сообщает департамент соцзащиты, в Сумской городской территориальной громаде проживает 38 ветеранов войны - непосредственных участников боевых действий Второй мировой войны.

Накануне праздника директор департамента Татьяна Масик вместе с коллегами поздравили их с праздником - подарили теплые пледы и цветы. Кроме того, ко Дню Победы участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях во время Второй мировой войны, помимо государственных выплат, получили материальную помощь в размере 1000 грн. в рамках городской программы «Милосердие».

Общество 9 мая Ветераны
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