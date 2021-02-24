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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумська міська галерея відчиняється для відвідувачів

Нарешті Суми та Сумська область повертаються до нормального ритму життя. Сумська міська галерея відчинена для відвідувачів.

З 11 по 16 травня сумчанам та гостям міста пропонують  відвідати «продовження» виставок «Живопис архітектора» та «Криця в жіночих обладунках».

 
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