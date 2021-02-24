Сумська міська галерея відчиняється для відвідувачів Нарешті Суми та Сумська область повертаються до нормального ритму життя. Сумська міська галерея відчинена для відвідувачів.

З 11 по 16 травня сумчанам та гостям міста пропонують відвідати «продовження» виставок «Живопис архітектора» та «Криця в жіночих обладунках».