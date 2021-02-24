Сумська міська галерея відчиняється для відвідувачів

З 11 по 16 травня сумчанам та гостям міста пропонують відвідати «продовження» виставок «Живопис архітектора» та «Криця в жіночих обладунках».
Сумщина вышла из красной зоны, а это значит, что болельщики возвращаются на стадион....
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сумський обласний краєзнавчий...
Сегодня, 30 апреля, в Сумах пройдет игра 24-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....
Сумська платформа реформ запрошує до публічного обговорення проблем у сфері громадського транспорту в Сумах....
13 марта в пгт Краснополье запланирован 2-й этап чемпионата Украины по кантри-кроссу для квадроциклов....