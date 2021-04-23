В Карпатах вызвали спасателей, чтобы помочь туристу c Сумщины У массива Малый Горган, что на Прикарпатье одномe из туристов из Сумской области стало плохо.

Вызвали спасателей. Об этом информируют в управлении по вопросам гражданской защиты облгосадминистрации, пишет Суспільне Карпати.

Как указано в информации управления, 9 мая в 14:23 к дежурному ПРВ «Ворохта» поступило сообщение от руководителя группы туристов из города Шостка Сумской области.

Спасателей просили помочь транспортировать одного из участников группы, которому стало плохо во время движения полониной Блазив у массива Малый Горган.

В 14:55 пять работников ПРВ «Ворохта» выехали для проведения аварийно-спасательных работ.

«В 16:55 спасатели прибыли в указанное место для оказания помощи, однако туристов на месте не было. Связавшись с руководителем группы, последний сообщил, что группа туристов самостоятельно спустились с горы к временному месту жительства и помощи спасателей не нужно», - говорится в сообщении.

Спасатели вернулись к месту постоянной дислокации.