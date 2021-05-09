Сумские патрульные обнаружили буйного наркомана в розыске Событие произошла на улице Героев Крут.

Патрульные получили сообщение об агрессивном человеке, который бросает камни в окна. На месте происшествия инспекторы обнаружили 24-летнего гражданина. Стражи порядка успокоили его и провели профилактическую беседу. Проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, патрульные выяснили, что гражданин находится в розыске за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 309 (Хранение наркотиков) УК.

Для выяснения всех обстоятельств инспекторы доставили мужчину в Сумское районное управление полиции и передали следователям.