На Сумщине 74 542 случая заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 10 мая в Сумской области 74542 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 54 человек (Краснопольский район - 1, Лебедин - 5, Лебединский район - 2, Ромны - 1, Сумы - 42, Сумской район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1178 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 67 797 человек, из них за минувшие сутки - 452 (Белопольский район - 19, Конотоп - 119, Конотопский район - 60, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 26, Ахтырский район - 1, Сумы - 193, Сумской район - 31).