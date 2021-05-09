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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46528

В Сумах снова авария с маршруткой

Авария произошла на улице Героев Крут.

Столкнулись ЗАЗ-Daewoo и «Рута», которая въехала во впереди остановившийся автомобиль перед светофором.

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД, сообщает патрульная полиция сумщины.

Право Дтп ДТП с маршруткой
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