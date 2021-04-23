Над Сумами пролетели спутники Илона Маска? О необычном явлении сообщил в Фейсбуке сумчанин Сергей Охотник.

«Сегодня, 09.05.2021 в 23:00 над центром города наблюдали беззвучное движение в небе с западного в восточном направлении нескольких десятков огней, по ровной линии с примерно одинаковым интервалом. Нашли в Ютубе несколько видео с аналогичным явлением (одна из ссылок на видеоматериал - ниже) - это движение запущенных на орбиту спутников глобальной спутниковой Интернет-системы Stаrlink компании Илона Маска SpaceX. Время прохождения "парада спутников" составляло несколько минут.

Кто ещё видел?», - пишет он.