На Сумщине зафиксировано всего 54 новых случая коронавируса Снижение явно связано с праздничным днем.

Выздоровело на Сумщине 452 человека, - всего 67 797. Не умер никто, - всего 1178. Лечатся 5567.

В Украине 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1414 человек; выписаны из больниц - 1279 человек; летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека; осуществлено тестирований за сутки - 21883 (в частности методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475.

За все время пандемии в Украине заболело - 2122327 человек; выздоровели - 1768753 человека; летальных исходов - 46 512; проведения ПЦР-тестов - 9668937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 101 случай;

- Винницкая область - 38 случаев;

- Волынская область - 95 случаев;

- Днепропетровская область - 449 случаев;

- Донецкая область - 243 случая;

- Житомирская область - 132 случая;

- Закарпатская область - 32 случая;

- Запорожская область - 74 случая;

- Ивано-Франковская область - 50 случаев;

- Киевская область - 184 случая;

- Кировоградская область - 72 случая;

- Луганская область - 31 случай;

- Львовская область - 217 случаев;

- Николаевская область - 156 случаев;

- Одесская область - 83 случая;

- Полтавская область - 130 случаев;

- Ровенская область - 67 случаев;

- Сумская область - 54 случая;

- Тернопольская область - 108 случаев;

- Харьковская область - 175 случаев;

- Херсонская область - 90 случаев;

- Хмельницкая область - 15 случаев;

- Черкасская область - 126 случаев;

- Черновицкая область - 58 случаев;

- Черниговская область - 37 случаев.