На Сумщине зафиксировано всего 54 новых случая коронавируса

Выздоровело на Сумщине 452 человека, - всего 67 797. Не умер никто, - всего 1178. Лечатся 5567.
В Украине 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1414 человек; выписаны из больниц - 1279 человек; летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека; осуществлено тестирований за сутки - 21883 (в частности методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475.
За все время пандемии в Украине заболело - 2122327 человек; выздоровели - 1768753 человека; летальных исходов - 46 512; проведения ПЦР-тестов - 9668937.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 101 случай;
- Винницкая область - 38 случаев;
- Волынская область - 95 случаев;
- Днепропетровская область - 449 случаев;
- Донецкая область - 243 случая;
- Житомирская область - 132 случая;
- Закарпатская область - 32 случая;
- Запорожская область - 74 случая;
- Ивано-Франковская область - 50 случаев;
- Киевская область - 184 случая;
- Кировоградская область - 72 случая;
- Луганская область - 31 случай;
- Львовская область - 217 случаев;
- Николаевская область - 156 случаев;
- Одесская область - 83 случая;
- Полтавская область - 130 случаев;
- Ровенская область - 67 случаев;
- Сумская область - 54 случая;
- Тернопольская область - 108 случаев;
- Харьковская область - 175 случаев;
- Херсонская область - 90 случаев;
- Хмельницкая область - 15 случаев;
- Черкасская область - 126 случаев;
- Черновицкая область - 58 случаев;
- Черниговская область - 37 случаев.
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