Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:22455

На Сумщине зафиксировано всего 54 новых случая коронавируса

Снижение явно связано с праздничным днем.

Выздоровело на Сумщине 452 человека, - всего 67 797. Не умер никто, - всего 1178. Лечатся 5567.

В Украине 2817 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 159 детей и 31 медработник.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1414 человек; выписаны из больниц - 1279 человек; летальных случаев - 119; выздоровели - 9002 человека; осуществлено тестирований за сутки - 21883 (в частности методом ПЦР - 13158, методом ИФА - 2250), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 6475.

За все время пандемии в Украине заболело - 2122327 человек; выздоровели - 1768753 человека; летальных исходов - 46 512; проведения ПЦР-тестов - 9668937.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (449), Донецкой (243), Львовской (217), Киевской (184) и Харьковской (175) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 101 случай;

- Винницкая область - 38 случаев;

- Волынская область - 95 случаев;

- Днепропетровская область - 449 случаев;

- Донецкая область - 243 случая;

- Житомирская область - 132 случая;

- Закарпатская область - 32 случая;

- Запорожская область - 74 случая;

- Ивано-Франковская область - 50 случаев;

- Киевская область - 184 случая;

- Кировоградская область - 72 случая;

- Луганская область - 31 случай;

- Львовская область - 217 случаев;

- Николаевская область - 156 случаев;

- Одесская область - 83 случая;

- Полтавская область - 130 случаев;

- Ровенская область - 67 случаев;

- Сумская область - 54 случая;

- Тернопольская область - 108 случаев;

- Харьковская область - 175 случаев;

- Херсонская область - 90 случаев;

- Хмельницкая область - 15 случаев;

- Черкасская область - 126 случаев;

- Черновицкая область - 58 случаев;

- Черниговская область - 37 случаев.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине 74 542 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50

На Сумщине 74 542 случая заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 10 мая в Сумской области 74542 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 225 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Вчера 08:36

На Сумщине 225 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 9 мая в Сумской области 74 488 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Сумщина в ТОП-10 в Украине по числу новых случаев заболевания COVID-19
Вчера 08:22

Сумщина в ТОП-10 в Украине по числу новых случаев заболевания COVID-19

За субботу в Сумской области подтверждено 225 новых случаев заражения....

На Сумщине еще 352 случая заболевания коронавирусом: 9 летальных (подробности)
08.05.2021 08:15

На Сумщине еще 352 случая заболевания коронавирусом: 9 летальных (подробности)

По состоянию на 8 мая на Сумщине 74 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

ФК «Сумы» из-за COVID-19 отправился на карантин
07.05.2021 17:28

ФК «Сумы» из-за COVID-19 отправился на карантин

Футбольный клуб «Сумы» ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса у игроков и персонала....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
26.04.2021 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.