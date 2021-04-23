За 9 мая на Сумщине сделано 20 прививок от COVID-19 За воскресенье в Сумской области сделано 20 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 27 785, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 666, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777.

Во всей Украине было сделано за воскресенье 1004 прививки. Всего – 863 643.