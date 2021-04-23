За 9 мая на Сумщине сделано 20 прививок от COVID-19

Всего за период вакцинации – 27 785, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 666, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777.
Во всей Украине было сделано за воскресенье 1004 прививки. Всего – 863 643.
За субботу в Сумской области сделано 40 прививок от COVID-19....
За пятницу в Сумской области сделано 1078 прививок от COVID-19....
За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19....
Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек....
За среду в Сумской области сделано 562 прививок от COVID-19....