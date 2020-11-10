Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги

В Херсоне чемпион Украины «Продэксим» воспитанника сумского футзала Николая Белоцерковца (не играл из-за травмы) принимал претендента ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюком.
После поражения в первой игре хозяева площадки хотели показать, что это блыла досадная случайность. В первом тайме они забили дважды, но в концовке второго пропустили трижды. При чем решающий дубль на 39-й и 40-й минутах на счету нашего Фаренюка.
В итоге 2:3 и серия переезжает в Ивано-Франковск, где может и закончиться, если «драконы» выиграют хотя бы раз у «мельников».
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