Сумской футзалист в шаге от «золота» Экстра-лиги 9 мая прошел второй матч финальной серии чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

В Херсоне чемпион Украины «Продэксим» воспитанника сумского футзала Николая Белоцерковца (не играл из-за травмы) принимал претендента ивано-франковский «Ураган» с сумчанином Артемом Фаренюком.

После поражения в первой игре хозяева площадки хотели показать, что это блыла досадная случайность. В первом тайме они забили дважды, но в концовке второго пропустили трижды. При чем решающий дубль на 39-й и 40-й минутах на счету нашего Фаренюка.

В итоге 2:3 и серия переезжает в Ивано-Франковск, где может и закончиться, если «драконы» выиграют хотя бы раз у «мельников».