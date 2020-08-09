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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:14253

Сумской пляжник сражается за путевку на Олимпиаду

Украинские пляжники приняли участие во втором раунде Континентального Кубка-2021, который является квалификационным раундом на Олимпийские игры.

Украину в этом сезоне представляют две женские - Диана Лунина \ Валентина Давидова и Ирина и Инна Махно и две мужские пары - Сергей Попов \ Максим Гладун (Сумы) и Денис Денисенко \ Владислав Емельянчик. Девушки сыграли в австрийском Бадене, а мужчины в испанском Мадриде.

Сумчанин с запорожцем в группе А обыграли белорусов 2-0, проиграли немцам 1-2. В четвертьфинале обыграли финнов 2-0, в полуфинале уступили испанцам 0-2. В матче за третье место обыграли чехов 2-0. Вторая мужская пара также заняла третье место. Обе прошли в финальный этап Континентального Кубка-2021, который состоится в Гааге 23-26 июня.

Украинки заняли четвертые места и также прошли в финальный этап Континентального Кубка-2021, который состоится в Гааге 23-26 июня.

Спорт Максим Гладун Пляжный волейбол
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