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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Президент Украины присвоил звание «Мать-героиня» 18 жительницам Сумщины

Президент Владимир Зеленский в День матери удостоил звания «Мать-героиня» 1019 украинских женщин, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Соответствующий указ глава государства подписал 9 мая, передает пресс служба Офиса президента.

«За материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития отмечено 1019 украинских женщин», - говорится в сообщении.

Так, звание «Мать-героиня» получили 49 жительниц Винницкой области, 145 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 13 - Донецкой, 50 - Житомирской, 32 - Закарпатской, 21 - Запорожской, 54 - Ивано-Франковской, 5 - Киевской и 15 - города Киева. Также почетные звания присвоены пяти жительницам Кировоградской области, 9 - Луганской, 115 - Львовской, 12 - Николаевской, 76 - Одесской, 27 - Полтавской, 87 - Ровенской, 18 - Сумской, 54 - Тернопольской, 23 - Харьковской, 9 - Херсонской, 41 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 77 - Черновицкой и 22 - Черниговской области.

Общество Мать-героиня
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