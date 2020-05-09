На Сумщине открыли два дела за распространение коммунистической символики

Участие в них приняли более 54 тысяч человек, сообщает Национальная полиция Украины.
Всего в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях. Большинство из них касались использования запрещенной символики.
В результате проверок по фактам совершенных правонарушений составлено 22 административных протокола. В частности: 8 - по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП (6 - в Одесской и по 10 – во Львовской области и городе Киеве);
5 - по ст. 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты) КоАП (2 - в Одесской и по 1 – в Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях);
5 - по ст. 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского ...) КоАП (3 - в Одесской и 2 - Запорожской областях);
4 - по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП (2 - в Одесской, по 1 – в Запорожской и Луганской областях).
Также в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 13 уголовных правонарушений. Из них: 11 - по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики) Уголовного кодекса Украины (4 – в Запорожской, по 2 - в Закарпатской и Сумской, по 1 - в Луганской, Одесской и Николаевской областях), 1 - по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины (во Львовской области); 1 - по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа...) Уголовного кодекса Украины (в Николаевской области).
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