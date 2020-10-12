Шосткинские хоккеисты с «бронзой» чемпионата Украины 7-9 мая в Виннице проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2005-06 г.р.

В турнире приняли участие 8 команд, на первом этапе разделенные на две группы.

В группе А играли: Сборная Винницкой области, «Политехник-Старт-2» Житомирская область, ГДЮСШ 1 г. Винница, ОДЮСШ ХК «Феникс» Житомирская область

В группе Б: «Политехник-Старт» Житомирская область, КДЮСШ «Барса» г. Шостка, «Олимпия-Авангард» Винницкая область, КДЮСШ 1 г. Черкассы.

07.05.21

Сборная Винницкой обл. - ГДЮСШ N1 6-0

ХК «Политехник-Старт-2» - ОДЮСШ ХК «Феникс» 0-4

ХК «Политехник-Старт» - КДЮСШ N 1 12-0

КДЮСШ «Барса» - «Олимпия-Авангард» 4-0 (у «Барсы» голы забивали Петренко Евгений 2, Алисов Иван - 2)

Сборная Винницкой обл. - ХК «Политехник-Старт-2» 6-0

ГДЮСШ N1 - ОДЮСШ ХК «Феникс» 2-3

ХК «Политехник-Старт» - «Олимпия-Авангард» 6-0

КДЮСШ «Барса» - КДЮСШ N1 11-0 (Поповченко Богдан - 4, Мехтиев Артем - 2, Алисов Иван - 2, Петренко Евгений, Бойко Станислав, Дюндик Ярослав).

08.05.2021

ГДЮСШ N1 - ХК «Политехник-Старт-2» 3-0

Сборная Винницкой обл. - ОДЮСШ ХК «Феникс» 4-0

ХК «Политехник-Старт» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 2-1 (Алисов Иван)

«Олимпия-Авангард» - КДЮСШ N1 0-0

В группе шосткинцы заняли второе место и вышли в финальную группу, которая играла за медали с ХК «Политехник-Старт» (результат встречи в группе учитывался), Сборной винницкой области и ОДЮСШ ХК «Феникс».

Игры за 5-8-е места:

ХК «Политехник-Старт-2» - «Олимпия-Авангард» 1-0

ГДЮСШ N1 - КДЮСШ N1 4-0

Игры за 1-4-е места:

ОДЮСШ ХК «Феникс» - ХК «Политехник-Старт» 0-6

Сборная Винницкой обл. - КДЮСШ «Барса» 4-0

09.05.2021

Игры за 5-8-е места:

«Политехник-Старт-2» - КДЮСШ N 1 0-0

ГДЮСШ N1 - «Олимпия-Авангард» 6-0

Игры за 1-4-е места:

ОДЮСШ ХК «Феникс» - КДЮСШ «Барса» г. Шостка 3-3

Сборная Винницкой обл. - «Политехник-Старт» 1-1

В итоге распределение мест следующее:

1. Сборная Винницкой области (тренеры Бондарчук Виталий, Бакум Сергей, Луцинкевич Владимир).

2. ХК «Политехник-Старт» Житомирская область (тренеры Гарбуз Василий, Машталир Александр).

3. КДЮСШ «Барса» Шостка (тренеры Мороз Илья, Махотков Вячеслав, Яковенко Игорь).

4. ОДЮСШ ХК «Феникс» (тренеры Мокрицкий Евгений, Черкасс Андрей).

5. ГДЮСШ N1 Винница (тренеры Кулеша Александр, Пивнюк Василий)

6. «Олимпия-Авангард» (тренеры Луцинкевич Владимир, Бакум Сергей Бондарчук Виталий)

7.ХК «Политехник-Старт-2» Житомирская обл. (тренеры Машталир Александр, Гарбуз Василий)

8. КДЮСШ N1 г. Черкассы (тренер Василенко Вадим)