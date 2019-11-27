В Сумах появился-таки еще один незаконный МАФ возле универмага «Киев» Новый киоск уже возведен возле универмага «Киев» вплотную к дороге со стороны ул. Кооперативная.

Об этом в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Дмитрий Лантушенко.

«Ну що, друзі, вітаю всіх з новою «перлиною» міста - МАФом біля ТРЦ «Київ»!

Те, що у споруди відсутні дозвільні документи знали всі: і ДАБІ, і Архітектура і, звичайно, міський голова.

Але влади в місті нема. Від слова зовсім.

Яскравий приклад, як можна плювати на закони та робити все що завгодно. Нікому нічого не буде», - написал депутат.

Напомним: фундамент начали заливать в этом месте на прошлой неделе. Как выяснилось, делалось это незаконно, без разрешительных документов. На место даже выезжал целый начальник отдела по вопросам дизайна городской среды управления архитектуры и градостроительства Максим Галицкий, который сказал, что мэрия ничего не может сделать, пока временное сооружение (он же МАФ) не будет возведен, так как тогда было неясно, что там строиться. Если же МАФ будет возведен, то тогда будет проект решения о его сносе, который должен будет рассмотреть исполком. Однако таких МАФов, которые построены без разрешений, без оформления земли, без оплаты аренды в городе десятки, и даже есть решения исполкома об их сносе, но они стоят, торгуют и приносят прибыль, не платя ничего в бюджет…