На Сумщине ожидаются заморозки

Ночью и утром 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 °CС.
10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °C, на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °C, днем +11 .. + 16 °C.
11 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °C, днем +14 .. + 19 °C.
12 мая: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °C, днем +11 .. + 16 °C.
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