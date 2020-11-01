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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:47179

На Сумщине ожидаются заморозки

Из-за затока холодного воздуха в тыловую часть циклона в ближайшие дни в Сумской области ожидается несколько холоднее обычной без существенных осадков погода.

Ночью и утром 10 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 °CС.

10 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1 .. + 6 °C, на поверхности почвы заморозки 0 ..- 3 °C, днем +11 .. + 16 °C.

11 мая: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °C, днем +14 .. + 19 °C.

12 мая: переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °C, днем +11 .. + 16 °C.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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