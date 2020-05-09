В Сумах отметили День Победы Сегодня, 9 мая, в Сумах прошел торжественный митинг по случаю 76-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Чиновники, военные и простые сумчане возложил цветы к Мемориалу «Вечная Слава». Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери, памятника воинам Войска Польского, памятного знака воинам погибшим в зоне АТО / ООС и Мемориала «Погибшим воинам-интернационалистам».