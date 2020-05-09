В Сумах отметили День Победы

Чиновники, военные и простые сумчане возложил цветы к Мемориалу «Вечная Слава». Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери, памятника воинам Войска Польского, памятного знака воинам погибшим в зоне АТО / ООС и Мемориала «Погибшим воинам-интернационалистам».
Напередодні Дня пам’яті та примирення і 76-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Сумський обласний краєзнавчий...
Традиционные праздничные выплаты к 9 Мая получили 23928 жителей Сумщины....
З нагоди Дня пам'яті та примирення і 76-ої річниці Перемоги над нацизмом у Сумах відбудуться заходи, спрямовані на вшанування ветеранів...
В Путивле на автопробеге мужчина ездил с флагом с запрещенной советской символикой.... 1
Сегодня, 9 мая, в Сумах руководители области и города, депутаты и военные почтили память павших в годы Второй мировой войны....