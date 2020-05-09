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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах отметили День Победы

Сегодня, 9 мая, в Сумах прошел торжественный митинг по случаю 76-й годовщины Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Чиновники, военные и простые сумчане возложил цветы к Мемориалу «Вечная Слава». Также состоялась церемония возложения цветов к памятнику Скорбящей матери, памятника воинам Войска Польского, памятного знака воинам погибшим в зоне АТО / ООС и Мемориала «Погибшим воинам-интернационалистам».

Общество 9 мая
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