В Конотопе автоледи на «Мерседесе» сбила пешеходку и сбежала с места аварии

Происшествие произошло сегодня, 9 мая, около 12:00 дня на одной из улиц города Конотоп. Предварительно установлено, что 60-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Мерседес» допустила наезд на 45-летнюю конотопчанку и скрылась с места происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили местонахождение водительницы. Сейчас она дает свои показания следователям.
Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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