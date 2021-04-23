В Конотопе автоледи на «Мерседесе» сбила пешеходку и сбежала с места аварии Конотопские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором травмировалась женщина.

Происшествие произошло сегодня, 9 мая, около 12:00 дня на одной из улиц города Конотоп. Предварительно установлено, что 60-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля «Мерседес» допустила наезд на 45-летнюю конотопчанку и скрылась с места происшествия.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили местонахождение водительницы. Сейчас она дает свои показания следователям.

Решается вопрос о привлечении женщины к ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.