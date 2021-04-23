На Сумщине полицейские проводят проверку по факту использования запрещенной символики Происшествие произошло сегодня, около 9:00 утра в городе Путивль.

Патрулируя город, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции увидели на одном из балконов города плакат с запрещенной символикой. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Предварительно установлено, что 53-летний гражданин не впервые нарушает подобным образом Закон.

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Полиция напоминает гражданам, что согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», запрещено использование, распространение и публичное использование коммунистической и нацистской символики, в том числе и георгиевской (гвардейской) ленты, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.