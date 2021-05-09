На Сумщине 225 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 9 мая в Сумской области 74 488 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 225 человек (Бурынский район - 3, Глухов – 12, Глуховский район - 5, Конотоп - 53, Конотопский район - 8, Краснопольский район - 10, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 4, Лебединский район - 7, Липоводолинский район - 8, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 7, Ахтырский район - 1, Ромны – 22, Роменский район - 16, Сумы - 32, Сумской район - 11, Тростянецкий район - 5, Шостка - 16).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1178 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 3 (Лебединский район - 1, Глуховский район - 1, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 67 345 человек, из них за минувшие сутки - 593 (Белопольский район – 17, Великописаревский район - 13, Глухов - 8, Глуховский район - 3, Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 8, Лебедин - 37, Лебединский район - 20, Липоводолинский район - 2, Ахтырка - 19, Ахтырский район - 20, Ромны – 31, Роменский район - 37, Середина-Будский район - 4, Сумы - 307, Сумской район - 26, Тростянецкий район - 6, Шостка – 31, Шосткинский район - 2).