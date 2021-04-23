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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:25153

Сумскому минеру Верховной Рады сообщили о подозрении

Подозреваемому в телефонном "заминировании" здания Верховной Рады, сообщение о котором поступило в канун визита госсекретаря США 5 мая, уже сообщено о подозрении.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 УК Украины, а именно о заведомо ложном сообщении и о готовящемся взрыве в здании, которое обеспечивает деятельность органа государственной власти.
Напомним, что вечером 5 мая 2021 года в 22:45, на экстренную спецлинию "102" позвонил неизвестный и сообщил о заминировании здания парламента Украины.
Во время проверки указанного сообщения взрывоопасных предметов или веществ специалисты не обнаружили.
По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера". Им оказался 55-летний уроженец Сумской области, который совершил ложное сообщение о заминировании здания из хулиганских побуждений.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование осуществляют следователи Печерского управления полиции Киева, сообщает прокуратура Киева.

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голова Сумської ОДА

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