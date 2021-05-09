Сумщина в ТОП-10 в Украине по числу новых случаев заболевания COVID-19

Это 10-е место среди регионов Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
Всего в Украине - 5372 новых случая. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2599 человек; выписаны из больниц - 5282 человек; летальных случаев - 193; выздоровели - 9181 человек; осуществлено тестирований за сутки - 46516 (в частности методом ПЦР - 21796, методом ИФА - 4859), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19861.
За все время пандемии в Украине заболело - 2119510 человек; выздоровели - 1759751 человек; летальных исходов - 46 393; проведения ПЦР-тестов - 9655779.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 255 случаев;
- Винницкая область - 73 случая;
- Волынская область - 82 случая;
- Днепропетровская область - 798 случаев;
- Донецкая область - 401 случай;
- Житомирская область - 191 случай;
- Закарпатская область - 37 случаев;
- Запорожская область - 111 случаев;
- Ивано-Франковская область - 83 случая;
- Киевская область - 210 случаев;
- Кировоградская область - 150 случаев;
- Луганская область - 54 случая;
- Львовская область - 329 случаев;
- Николаевская область - 253 случая;
- Одесская область - 342 случая;
- Полтавская область - 147 случаев;
- Ровенская область - 142 случая;
- Сумская область - 225 случаев;
- Тернопольская область - 227 случаев;
- Харьковская область - 361 случай;
- Херсонская область - 154 случая;
- Хмельницкая область - 227 случаев;
- Черкасская область - 152 случая;
- Черновицкая область - 69 случаев;
- Черниговская область - 299 случаев.
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