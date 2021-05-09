Сумщина в ТОП-10 в Украине по числу новых случаев заболевания COVID-19 За субботу в Сумской области подтверждено 225 новых случаев заражения.

Это 10-е место среди регионов Украины. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Всего в Украине - 5372 новых случая. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2599 человек; выписаны из больниц - 5282 человек; летальных случаев - 193; выздоровели - 9181 человек; осуществлено тестирований за сутки - 46516 (в частности методом ПЦР - 21796, методом ИФА - 4859), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 19861.

За все время пандемии в Украине заболело - 2119510 человек; выздоровели - 1759751 человек; летальных исходов - 46 393; проведения ПЦР-тестов - 9655779.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (798), Донецкой (401), Харьковской (361), Одесской (342) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 255 случаев;

- Винницкая область - 73 случая;

- Волынская область - 82 случая;

- Днепропетровская область - 798 случаев;

- Донецкая область - 401 случай;

- Житомирская область - 191 случай;

- Закарпатская область - 37 случаев;

- Запорожская область - 111 случаев;

- Ивано-Франковская область - 83 случая;

- Киевская область - 210 случаев;

- Кировоградская область - 150 случаев;

- Луганская область - 54 случая;

- Львовская область - 329 случаев;

- Николаевская область - 253 случая;

- Одесская область - 342 случая;

- Полтавская область - 147 случаев;

- Ровенская область - 142 случая;

- Сумская область - 225 случаев;

- Тернопольская область - 227 случаев;

- Харьковская область - 361 случай;

- Херсонская область - 154 случая;

- Хмельницкая область - 227 случаев;

- Черкасская область - 152 случая;

- Черновицкая область - 69 случаев;

- Черниговская область - 299 случаев.