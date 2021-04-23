На Сумщине начали прививать второй дозой вакцины от коронавируса За субботу в Сумской области сделано 40 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 27 765, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 646, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777.

Во всей Украине было сделано за субботу 4843 прививки. Всего – 862 639.