На Сумщине начали прививать второй дозой вакцины от коронавируса

Всего за период вакцинации – 27 765, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 646, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777.
Во всей Украине было сделано за субботу 4843 прививки. Всего – 862 639.
За пятницу в Сумской области сделано 1078 прививок от COVID-19....
За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19....
Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек....
За среду в Сумской области сделано 562 прививок от COVID-19....
Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого...