Сумские аматоры с победами в чемпионате Украины Сегодня, 8 мая, прошли матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В группе 2 «Виктория» из Николаевки встречалась в гостях с «Любомиром» с Киевщины. Благодаря голу Станислава Передистого наши одержали минимальную победу 0:1. С 49 очками в 18 играх «Виктория» уверенно лидирует в группе.

В группе 3 ФК «Тростянец» играл в Днепре против местной команды «Легионер». Наши открыли счет уже на 2-й минуте благодаря голу Проданова. Больше голов в этом матче не было, - 0:1 в пользу тростянчан. Матч ФК «Сумы» перенесен из-за вспышки коронавируса в команде. Пока «сумчане» с 42 очками в 18 играх на третьем месте, «тростянчане» с 23-мя на 8-м.