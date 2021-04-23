«Альянс» приглашает сумчан на футбол Сумщина вышла из красной зоны, а это значит, что болельщики возвращаются на стадион.

В среду, 12 мая, в 18:00 на стадионе «Юбилейный» в Сумах в перенесенном матче седьмого тура Первой лиги липоводолинский «Альянс» примет «Полесье» из Житомира.

Для тех, кто не сможет посетить матч, будет организована прямая трансляция матча на YouTube канале клуба и телеканале Sport 1 (ТК Поверхность ТВ).

Стоимость билета - 20 гривен, приобрести их можно будет в кассе стадиона в день игры. Детям до 16 лет вход свободный при предъявлении документа, удостоверяющего личность.