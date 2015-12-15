Из Сум можно будет доехать в Одессу на поезде

Об этом в Фейсбуке написал транспортный эксперт из Конотопа Дмитрий Власенко.
«Обратно, из Одессы, с 16 июня по 6 сентября, по четным.
Поезд 213/214 Сумы-Одесса (с группой прицепных вагонов 203/204 Чернигов-Одесса, стыковка на ст. Нежин) к Вашим услугам. Состав из плацкартных и купейных вагонов. Стоимость билета по маршруту Сумы-Одесса: около 600 грн - купе, 300 грн - плацкарт, в зависимости от дня недели. Из Конотопа на 70-90 грн дешевле. Билеты в продаже», - написал он.
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