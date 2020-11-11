В Сумах провели «Кубок Победы» по дзюдо 7 мая в Сумах провели 42-й открытый всеукраинский турнир «Кубок Победы».

В соревнованиях, которые принимал манеж СумГУ, приняли участие более 200 борцов со всей Украины. Параллельно провели соревнования в двух возрастных группах: юноши и девушки и женщины.

В итоге дзюдоисты Сумщины завоевали в «Кубке победы» 10 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей.