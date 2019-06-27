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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах відновлює роботу театр імені Щепкіна

Національний театр ім. М.С. Щепкіна відновлює діяльність та запрошує шанувальників театрального мистецтва.

Із репертуаром на травень можна ознайомитися нижче.

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Досуг Театр Щепкина
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