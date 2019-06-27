У Сумах відновлює роботу театр імені Щепкіна

Із репертуаром на травень можна ознайомитися нижче.
У Національній Опереті відбулася камерна церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської театральної фестиваль-премії «ГРА», яку транслювали по facebook та в YouTube...
Цього разу шанувальникам представлено виставу «Вісім люблячих жінок» за п’єсою відомого французького драматурга Робера Тома....
У Міжнародний день театру Національна спілка театральних діячів оприлюднила лонг-лист учасників третього Всеукраїнського театрального фестивалю-премії ГРА....
На официальной странице в Фейсбуке Сумского областного академического театра имени М. Щепкина открыт доступ к видеоверсиям представлений....
7 липня відбудеться урочисте закриття 86-го театрального сезону....