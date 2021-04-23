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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:44536

На Сумщине разоблачили масштабную схему хищения леса

Работники полиции Сумщины разоблачили преступную схему хищения древесины из лесхоза должностными лицами ГП «Глуховский Агролесхоз».

Правоохранителям стало известно, что должностными лицами ГП «Глуховский Агролесхоз», под видом внутренних перевозок предприятия, совершалось перевозки лесной продукции «деловой дуб» на частную пилораму, которая находится в селе Шалыгино Глуховского района. Проверкой установлено наличие оснований считать, что происхождение данной древесины незаконно вследствие ее поруба.

По предварительным оценкам, незаконная вырубка леса нанесла государству ущерб на сумму 500 000 гривен.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса» Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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