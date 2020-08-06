Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего 17-летнего парня Около суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение 17-летнего жителя Сумского района Юрия Баранца.

На поиски парня были привлечены полицейские района и ориентированы другие подразделения полиции.

Как оказалось, парень находился в городе Бурынь, где раньше жил. Участковый офицер полиции, находясь на отведенном ему административном участке, заметил парня, похожего по ориентированию.

Сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.