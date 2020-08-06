Сумские полицейские оперативно разыскали без вести пропавшего 17-летнего парня

На поиски парня были привлечены полицейские района и ориентированы другие подразделения полиции.
Как оказалось, парень находился в городе Бурынь, где раньше жил. Участковый офицер полиции, находясь на отведенном ему административном участке, заметил парня, похожего по ориентированию.
Сейчас жизни и здоровью юноши ничего не угрожает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полиция Сумщины разыскивает без вести пропавшего несовершеннолетнего Юрия Баранца....
Мужчина еще 19 апреля этого года уехал из села Клышки в город Шостка, но назад не вернулся, его местонахождение до...
Работники Белопольского отделения полиции устанавливают местонахождение 51-летнего Виктора Владимировича Володина, жителя города Ворожба Белопольского района....
Об исчезновении 71-летнего жителя села Бояро-Лежачи, что на Путивльщине, в полицию сообщил сельский голова....
4 августа около 17:00 часов 13-летняя Валерия Бойко ушла из дома и до настоящего времени не вернулась....