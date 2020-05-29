На Сумщине пограничники предотвратили контрабанду сигарет

Во время проверки информации о возможной противоправной деятельности пограничный наряд обнаружил два ящика с сигаретами производства Республики Беларусь. Они находились неподалеку от границы. Также на данном направлении правоохранители обнаружили положенные на контрольно-следовую полосу деревянные доски, с помощью которых неизвестные лица пытались скрыть следы незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей.
Сейчас табачные изделия, общее количество которых составило почти 1000 пачек, будут переданы представителям фискальной службы.
Продолжаются мероприятия по установлению владельца.
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