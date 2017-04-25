Первые лица Сум и области проигнорировали День памяти и примирения

В церемонии возложения цветов к монументу «Героям Сумщины» в областном центре приняли участие замгубернатора Вячеслав Печененко, замглавы облсовета Александр Стрельченко и заммэра Сум Станислав Поляков.
Напомним: сегодня Сумщина вместе с Украиной и европейским сообществом отмечает 76-ю годовщину со дня подписания антигитлеровской коалицией акта по безусловной капитуляции Германии во Второй мировой войне. В Украине официальные мероприятия по случаю завершения Второй мировой войны в Европе и победы над нацизмом начинаются 8 мая в День памяти и примирения.
Официальный праздник победы над нацизмом отмечается в Европе 8 мая. Генеральной ассамблеей ООН 8 мая провозглашено с 2005 года Днем памяти и примирения.
В Украине День памяти и примирения установлен Указом Президента Украины от 24 марта 2015 года № 169/2015 «О мероприятиях по празднованию в 2015 году 70-й годовщины Победы над нацизмом в Европе и 70-й годовщины окончания Второй мировой войны».
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