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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумская студентка с «бронзой» турнира Grand Slam по дзюдо

5-7 мая в Казани проходил турнир Grand Slam по дзюдо.

Как сообщает Федерация дзюдо Украины, Анастасия Турчин (аспирантка института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ) завоевала бронзовую награду престижных международных соревнований в весовой категории до 78 кг.

На пути к медали украинка одолела голландку Стивенсон, россиянку Шмелеву, в полуфинале уступила другой представительнице Нидерландов Аусма, а в поединке за бронзу победила иппоном россиянку Бабинцеву.

Спорт Анастасия Турчин Дзюдо
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