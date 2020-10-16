Сумская студентка с «бронзой» турнира Grand Slam по дзюдо 5-7 мая в Казани проходил турнир Grand Slam по дзюдо.

Как сообщает Федерация дзюдо Украины, Анастасия Турчин (аспирантка института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ) завоевала бронзовую награду престижных международных соревнований в весовой категории до 78 кг.

На пути к медали украинка одолела голландку Стивенсон, россиянку Шмелеву, в полуфинале уступила другой представительнице Нидерландов Аусма, а в поединке за бронзу победила иппоном россиянку Бабинцеву.