Сумская студентка с «бронзой» турнира Grand Slam по дзюдо

Как сообщает Федерация дзюдо Украины, Анастасия Турчин (аспирантка института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ) завоевала бронзовую награду престижных международных соревнований в весовой категории до 78 кг.
На пути к медали украинка одолела голландку Стивенсон, россиянку Шмелеву, в полуфинале уступила другой представительнице Нидерландов Аусма, а в поединке за бронзу победила иппоном россиянку Бабинцеву.
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