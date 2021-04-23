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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:15269

На Сумщине еще 352 случая заболевания коронавирусом: 9 летальных (подробности)

По состоянию на 8 мая на Сумщине 74 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 352 человек (Белопольский район - 13, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 1, Глухов – 15, Глуховский район - 7, Конотоп - 4, Конотопский район - 4, Краснопольский район - 4, Кролевецкий район - 10, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 19, Ахтырка - 4, Путивльский район - 14, Ромны – 14, Роменский район - 3, Середина-Будский район - 3, Сумы - 123, Сумской район - 30, Тростянецкий район – 13, Шостка - 55, Шосткинский район - 7, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1175 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 9 (Белопольский район - 2, Лебединский район 1, Путивльский район 2, Сумы - 3, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 66 752 человек, из них за минувшие сутки - 838 (Белопольский район - 31, Бурынский район - 39, Великописаревский район - 3, Глухов – 18, Глуховский район - 14, Конотоп - 55, Конотопский район – 21, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 35, Лебедин - 2, Лебединский район - 3, Недригайловский район – 17, Ахтырка - 50, Ахтырский район - 12, Ромны - 9, Роменский район - 12, Середина-Будский район - 1, Сумы - 431, Сумской район - 55, Тростянецкий район - 3, Шостка – 12, Шосткинский район - 3, Ямпольский район - 6).

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Общество Коронавирус
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