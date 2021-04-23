За 7 мая на Сумщине привили от коронавируса 1078 человек За пятницу в Сумской области сделано 1078 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 27 725, в том числе вакциной AstraZeneca – 23 606, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777. Во всей Украине было сделано за пятницу 36 028 прививок. Всего – 857 796. пятницу