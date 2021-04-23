За 7 мая на Сумщине привили от коронавируса 1078 человек

Всего за период вакцинации – 27 725, в том числе вакциной AstraZeneca – 23 606, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1777.
Во всей Украине было сделано за пятницу 36 028 прививок. Всего – 857 796.
За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19....
Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек....
За среду в Сумской области сделано 562 прививок от COVID-19....
Придя в дом пенсионеров, злоумышленник, под предлогом вакцинации от COVID-19 ввел им снотворное и начал искать деньги. Не найдя желаемого...
За вторник в Сумской области сделано 25 прививок от COVID-19....