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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Апрельская сессия Сумского горсовета пройдет 12 мая

Сумские депутаты соберутся на очередную сессию в следующую среду.

Мэр Сум Александр Лысенко издал распоряжение об изменении даты проведения очередной сессии городского совета, которая в соответствии с внесенными изменениями состоится в следующую среду, 12 мая. Начало - 9:00.

Напомним: сессия должна была состояться 30 апреля, но была перенесена из-за подозрения на коронавирус у мэра Сум.

Политика Сессия горсовета
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