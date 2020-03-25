Апрельская сессия Сумского горсовета пройдет 12 мая

Мэр Сум Александр Лысенко издал распоряжение об изменении даты проведения очередной сессии городского совета, которая в соответствии с внесенными изменениями состоится в следующую среду, 12 мая. Начало - 9:00.
Напомним: сессия должна была состояться 30 апреля, но была перенесена из-за подозрения на коронавирус у мэра Сум.
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