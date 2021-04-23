Липоводолинский «Альянс» выиграл в Горишних Плавнях Сегодня, 7 мая, проходят матчи 25-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» играл в Горишних Плавнях против местной команды «Горняк-Спорт».

Наши открыли счет уже на первой минуте – отличился Николай Агапов. На 5-й хозяева сравняли счет, - Лукас Вентура Лопес. На 39-й минуте Агапов снова выводит липоводолинцев вперед. На 62-й «горняки» снова сравнивают, - Сергей Романов. Но точку в поединке поставил снова Агапов, оформивший хет-трик на 79-й минуте.

В итоге 2:3 – «Альянс» довел свою беспроигрышную серию до 7 матчей и с 37 очками по-прежнему занимает 7-ю строчку.