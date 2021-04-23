Сумщина вышла из «красной» зоны: что можно, чего нельзя?

На территории Сумской области завтра будут действовать карантинные мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня.
Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сразу после заседания госкомиссии.
Напомним, что в «желтой» зоне разрешаются массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала составляет до 50%. Также можно посещать учебные заведения группами более 20 человек. Заведения питания смогут работать до полуночи.
Зрителям можно посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест должно быть до 50%. В то же время есть ограничения по работе фитнес-клубов, бассейнов и спортивных залов.
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