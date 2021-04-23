Сумщина вышла из «красной» зоны: что можно, чего нельзя? С 8 мая на Сумщине отменяется «красный» уровень эпидопасности распространения COVID-19.

На территории Сумской области завтра будут действовать карантинные мероприятия, предусмотренные для «желтого» уровня.

Такое решение было принято сегодня на внеочередном заседании Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось сразу после заседания госкомиссии.

Напомним, что в «желтой» зоне разрешаются массовые мероприятия, если для одного человека есть 4 м² или заполненность зала составляет до 50%. Также можно посещать учебные заведения группами более 20 человек. Заведения питания смогут работать до полуночи.

Зрителям можно посещать матчи командных видов спорта, но заполненность мест должно быть до 50%. В то же время есть ограничения по работе фитнес-клубов, бассейнов и спортивных залов.