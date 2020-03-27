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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:5141

Особые заслуги ветеранов перед Родиной в Украине оценили в 4 тысячи гривен

Традиционные праздничные выплаты к 9 Мая получили 23928 жителей Сумщины.

По информации областного Департамента социальной защиты населения, по состоянию на 6 мая указанный вид помощи получили 23 928 человек на общую сумму 35,2 млн гривен, что составляет 85% от потребности. Выплата ежегодной разовой денежной помощи продолжается…

В 2021 году для выплаты ежегодной разовой денежной помощи по бюджетной программе «Ежегодная разовая денежная помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной» выделено 41,4 млн гривен, из них: для выплаты помощи 41,3 млн гривен, для оплаты услуг почтовой связи 169,0 тыс. гривен.

В частности, ветераны войны I группы инвалидности получат 4421 гривен, II группы - 3906 гривен, и II группы - 3391 гривен, участники боевых действий - 1491 гривен, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной - 4421 гривен.

Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, выплачено по 966 гривен, участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага по 612 гривен.

Общество 9 мая Ветераны Соцвыплаты
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