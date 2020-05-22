Сумские троллейбусники испугались завтрашнего дождя и поменяли расписание на маршруте № 2

Актуальное расписание прилагается.
Графики курсирования коммунального транспорта в направлении кладбищ 8-11 мая можно посмотреть здесь.
Изменения расписания для троллейбуса № 2 временные и актуальные только течение этой субботы.
В течение поминальных дней коммунальные автобусы № 57А и №62 будут курсировать по удлиненной схеме, осуществляя подвоз пассажиров к центральному...
1 мая маршрут №2 будет усилен дополнительными рейсами....
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В Сумах организовали подвоз к кладбищам на Троицкую родительскую поминальную субботу, 6 июня, и непосредственно на Троицу, 7 июня....
Сегодня, 22 мая, исполком Сумского горсовета отменил свое же решение от 13 апреля «О праздновании Пасхи и проведению поминальных дней...