Сумские троллейбусники испугались завтрашнего дождя и поменяли расписание на маршруте № 2 Учитывая ухудшение синоптической ситуации (ливни в течение дня), которое по прогнозам синоптиков ожидается 8 мая, служба движения КП СГС «Электроавтотранс» откорректировала график курсирования троллейбуса №2 в этот день.

Актуальное расписание прилагается. Графики курсирования коммунального транспорта в направлении кладбищ 8-11 мая можно посмотреть здесь. Изменения расписания для троллейбуса № 2 временные и актуальные только течение этой субботы.