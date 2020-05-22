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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:38165

Сумские троллейбусники испугались завтрашнего дождя и поменяли расписание на маршруте № 2

Учитывая ухудшение синоптической ситуации (ливни в течение дня), которое по прогнозам синоптиков ожидается 8 мая, служба движения КП СГС «Электроавтотранс» откорректировала график курсирования троллейбуса №2 в этот день.

Актуальное расписание прилагается.

Графики курсирования коммунального транспорта в направлении кладбищ 8-11 мая можно посмотреть здесь.

Изменения расписания для троллейбуса № 2 временные и актуальные только течение этой субботы.

Общество Коммунальный транспорт Поминальные дни
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