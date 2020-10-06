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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди 15-летних

4-7 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие команды из Сум, Полтавы и Борисполя. По результатам соревнований места распределились следующим образом:

1 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Марина Горохова)

2 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер Наталья Ткач, Виктория Стеценко)

3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер Елена Свистюр, Инна Бондаренко)

4 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Юрий Полевой)

5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер Николай Шаповал)

6 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренер Инна Нюкина)

Оргкомитет соревнований определил лучших игроков в каждой команде. Игроки были награждены памятными призами:

СДЮШОР «Динамо-1» - Валерия Бездитько

СДЮШОР «Динамо» - 2 - Виталина Власенко

ДЮСШ «Колосок» - Карина Цилык

СДЮШОР «Динамо-3» - Милла Тимохина

Сб. команда г. Полтава - Елизавета Булата

СОДЮСШ - Юлия Литовченко

Судейская коллегия определила лучших игроков по амплуа:

- лучший вратарь - Ирина Мележик, ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь;

- лучший защитник - Дарья Гладнева, СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы;

- лучший нападающий - Маргарита Михайлюк, СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы.

Спорт Хоккей на траве
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