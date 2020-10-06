В Сумах прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди 15-летних 4-7 мая в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 г.р.

В соревнованиях приняли участие команды из Сум, Полтавы и Борисполя. По результатам соревнований места распределились следующим образом: 1 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Марина Горохова) 2 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер Наталья Ткач, Виктория Стеценко) 3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер Елена Свистюр, Инна Бондаренко) 4 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Юрий Полевой) 5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер Николай Шаповал) 6 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренер Инна Нюкина) Оргкомитет соревнований определил лучших игроков в каждой команде. Игроки были награждены памятными призами: СДЮШОР «Динамо-1» - Валерия Бездитько СДЮШОР «Динамо» - 2 - Виталина Власенко ДЮСШ «Колосок» - Карина Цилык СДЮШОР «Динамо-3» - Милла Тимохина Сб. команда г. Полтава - Елизавета Булата СОДЮСШ - Юлия Литовченко Судейская коллегия определила лучших игроков по амплуа: - лучший вратарь - Ирина Мележик, ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь; - лучший защитник - Дарья Гладнева, СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы; - лучший нападающий - Маргарита Михайлюк, СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы.