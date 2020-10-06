В Сумах прошел чемпионат Украины по хоккею на траве среди 15-летних

В соревнованиях приняли участие команды из Сум, Полтавы и Борисполя. По результатам соревнований места распределились следующим образом:
1 место - ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь (тренер Марина Горохова)
2 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы (тренер Наталья Ткач, Виктория Стеценко)
3 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы (тренер Елена Свистюр, Инна Бондаренко)
4 место - Сборная команда г. Полтава (тренер Юрий Полевой)
5 место - Сумская областная ДЮСШ (тренер Николай Шаповал)
6 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы (тренер Инна Нюкина)
Оргкомитет соревнований определил лучших игроков в каждой команде. Игроки были награждены памятными призами:
СДЮШОР «Динамо-1» - Валерия Бездитько
СДЮШОР «Динамо» - 2 - Виталина Власенко
ДЮСШ «Колосок» - Карина Цилык
СДЮШОР «Динамо-3» - Милла Тимохина
Сб. команда г. Полтава - Елизавета Булата
СОДЮСШ - Юлия Литовченко
Судейская коллегия определила лучших игроков по амплуа:
- лучший вратарь - Ирина Мележик, ДЮСШ «Колосок» г. Борисполь;
- лучший защитник - Дарья Гладнева, СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы;
- лучший нападающий - Маргарита Михайлюк, СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы.
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