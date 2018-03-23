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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:13151

Сумчан приглашают принять участие в разработке Правил благоустройства громады

Жители громады могут подать свои предложения для обновления Правил благоустройства Сумской городской территориальной громады.

Соответствующий проект решения Сумского городского совета разрабатывается правовым управлением.

Правила устанавливают требования к благоустройству населенных пунктов, по содержанию территорий объектов благоустройства, зеленых насаждений, зданий и сооружений, требования к санитарной очистке территории и т.п.

За основу взяты Типовые правила благоустройства территории населенного пункта, утвержденные приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 27.11.2017 № 310. Проект решения также будет расширен в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.

Принимая во внимание, что требования Правил распространяются на большой круг субъектов, правовое управление приглашает неравнодушных сумчан участие в разработке проекта документа.

Свои предложения можно присылать на электронную почту pravo@smr.gov.ua или по адресу: площадь Независимости, 2, Сумской городской совет, правовое управление.

За информацией обращайтесь по телефонам: 700-632, 700-628.

Общество Благоустройство Правила благоустройства
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