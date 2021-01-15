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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине правоохранители раскрыли дерзкое убийство 2017 года

Речь идет о событии, которое произошло 6 июня 2017 года в г. Ахтырка.

Тогда в помещение Украинской национальной лотереи по ул. Армейская, 74 в 1.24 зашел человек в маске и выстрелил в одного из посетителей заведения. Нападавший скрылся. От полученного ранения 48-летний местный житель скончался на месте происшествия. С тех пор продолжались оперативные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его розыск.

Благодаря совместным усилиям прокуратуры и полиции удалось установить обстоятельства убийства и задержать лицо, причастное к преступлению. Им оказался 31-летний житель Ахтырского района. Поскольку он находился в Донецкой области, на основании постановления суда 7 мая 2021 года с привлечением бойцов спецподразделения «КОРД» был задержан и доставлен в г. Ахтырку.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено также сообщника подозреваемого, который знал об обстоятельствах убийства, более того, помогал скрыть преступление. В частности, после убийства разобрал пистолет и выбросил в реку. 6 мая 2021 года водолазам удалось найти орудие преступления. Мужчине уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 396 (укрывательство особо тяжкого преступления) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этому убийству, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Убийство
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