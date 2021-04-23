Все сумские школьники выходят на очное обучение С 11 мая все школьники Сум выходят учиться в школы.

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время своего стрима в Фейсбуке.

Все школьники будут учиться очно, так как Сумщина уже с 8 мая переходит из красной в желтую зону по эпидопасности.